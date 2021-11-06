За последние сутки число заболевших COVID-19 в России возросло на 41 335 человек, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

У 4 671 пациента коронавирус протекает без симптомов.

Всего в России с начала пандемии с нарастающим итогом выявлено 8 755 930 заболевших в 85 регионах.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 1 188 человек. За весь период зафиксировано 245 635 летальных случаев.

Вылечились за сутки более 29 тысяч человек, общее число выздоровевших в России пациентов возросло до 7 535 172.

Ранее ученые рассказали, какой витамин защищает от тяжелого течения коронавируса. По их мнению, уколы с витамином C позволяют повысить уровень кислорода в крови.

До этого сообщалось, почему, по мнению вирусологов, беременным женщинам необходимо вакцинироваться от COVID-19 (aif. ru)