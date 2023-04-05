Правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе в рамках ремонта автомобилей по страхованию.

Как передает # со ссылкой на «Ведомости», об этом говорится в письме вице-премьера Дениса Мантурова к министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову.

В феврале с этой инициативой выступили в совместном письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина главы четырех комитетов Госдумы.

В письме депутатов говорится, что для создания нового института потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Кроме того, необходимо законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов восстанавливаемых деталей.

Отметим, что из-за западных санкций автомобильная отрасль РФ столкнулась с нехваткой запчастей.