Продолжается процесс эвакуации граждан Азербайджанской Республики, пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше и прилегающих к нему провинциях Турции, сообщает МИД.

8 февраля 2023 года автобусами из провинций Газиантеп, Кахраманмараш, Адана и Хатай были отправлены в Азербайджан 190 граждан Азербайджана и их близких родственников, являющиеся гражданами зарубежных стран.

Сообщается, что со дня землетрясения в Азербайджан 9 автобусами были отправлены 395 человек, 183 из них уже находятся на территории Азербайджана.

Кроме того, планируется эвакуация наших граждан автобусами из Газиантепа и Аданы, для этого принимаются соответствующие меры.

На сегодняшний день известно о гибели в результате землетрясения 4 граждан Азербайджанской Республики — Буньятовой Наили Айдын гызы (1980 г.р.), Мамедовой (Октен) Рены Худаверди гызы (1973 г.р.), Мамедовой Севиндж Эльдар гызы (1975 г.р.) и Карлы Лейлы Вахид гызы (1976 г.р.). С родственниками погибшего связались. Карлу Лейлу Вахид гызы похоронит ее семья в Турции, принимаются соответствующие меры для доставки в Азербайджан тел трех других погибших. Аллах рехмет элясин!