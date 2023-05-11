Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии, намеренно совершив провокацию.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Махмудлу Муслим Видади оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня.

В направлении совершения провокации подразделениями Азербайджанской Армии были приняты необходимые ответные меры.

Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.