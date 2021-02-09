В результате климатических изменений сократились водные ресурсы Азербайджана

«За последние 7-8 лет в результате климатических изменений в Азербайджане, в том числе в регионах, сокращаются водные ресурсы».

Как сообщает АПА, об этом на «Экспертном часе» сказал заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

Он отметил, что это является результатом засухи: «При этом увеличивается испарение и потеря воды. Учитывая все это, в стране проводится достаточное количество мероприятий. Бережное использование воды из рек, предотвращение расточительства были одной из основных работ, проводимых МЭПР в стране».