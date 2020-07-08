В результате беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения в столице страны комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду в эфире национального телевидения РТС директор столичной полиции Владимир Ребич.

«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов», — заявил Ребич.