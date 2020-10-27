В результате атаки армянской армии на Барду погибли 4 гражданских лица

«В результате ракетной атаки на Барду со стороны вооруженных сил Армении погибли 4 гражданских лица, получили ранения 10 человек».

Об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Среди пострадавших – женщины и дети. Армения продолжает совершать военные преступления. Сегодня министерство обороны Армении заявило о том, что будут совершаться жестокие атаки. Они подразумевали нападения на детей и женщин», — отметил Х.Гаджиев.

Генпрокуратуре также выступила с заявлением по поводу обстрела Барды. В результате обстрела армянскими вооруженными силами с различных направлений села Гараюсифли Бардинского района погибли мирные жители — Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013 г.р.), 7 человек получили ранения.