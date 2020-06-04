В расследовании преступления 13-летней давности наметился прорыв

В расследовании похищения и убийства трехлетней британской девочки Мадлен Макканн («Мэдди») наметился прорыв. В совершении этого преступления прокуратура Брауншвейга подозревает 43-летнего гражданина Германии. Об этом представители прокуратуры сообщили на брифинге в четверг, 4 июня.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), подозреваемый в похищении трехлетней девочки гражданин Германии был неоднократно осужден за преступления сексуального характера, в том числе по отношению к детям. В настоящий момент он отбывает длительное тюремное наказание (по данным агентства dpa, в немецком городе Киле).

Прокуратура Брауншвейга занялась расследованием по «делу Мэдди», поскольку подозреваемый до своей поездки за границу проживал в этом судебном округе.

История Мэдди Макканн вызвала огромный общественный резонанс. 3 мая 2007 года Мэдди, которой было тогда три года, была похищена из номера отеля в португальском городе Прайя-да-Луш. В Португалии она проводила каникулы вместе со своими родителями, Кейт и Джерри Макканн, младшими братом и сестрой — близнецами — и друзьями семьи. Как сообщали тогда СМИ, Мэдди была похищена прямо из постели. (DW)