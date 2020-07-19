В пригороде Тель-Авива начались массовые беспорядки

В пригороде Тель-Авива Яффо вспыхнули антиправительственные выступления, которые переросли в массовые беспорядки. Полиция начала задерживать протестующих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

«В Яффо проходит незаконная акция протеста, в связи с этим полиция задержала четырёх человек», — заявили в полиции.

В настоящее время протестующие перекрыли несколько дорог, они запускают фейверки в силовиков и жгут мусорные баки.

Ранее в Яффо уже происходили массовые беспорядки. Протестующие были недовольны строительством ночлежки для бездомным на месте старого исламского кладбища.