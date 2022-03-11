В связи с праздником Новруз 8 дней подряд будут нерабочими.

Согласно постановлению Кабинета Министров «Об определении дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2022 год», 20, 21, 22, 23, 24 марта 2022 года — праздничные дни Новруза.

Так как 20 марта попадает на воскресенье, согласно Трудовому кодексу, рабочие и выходные дни будут переставлены местами, 25 марта будет нерабочим днем.

Так, поскольку 26 и 27 марта – выходные дни, в связи с праздником Новруз 8 дней подряд (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта) будут нерабочими.