В Праге местные депутаты проголосовали за переименование улицы, названной в честь советского маршала Ивана Конева. Об этом сообщает издание Idnes.

Отмечается, что изменение названия улицы после длительной дискуссии поддержали 23 из 28 законодателя района Прага-3. Однако перед официальным переименованием решение должно быть одобрено советом столицы Чехии.

Известно, что новое название улицы может быть дано в честь Карла Хартигова, первого мэра бывшего города Жижкова, который располагался на территории Праги-3. При этом до голосования местных депутатов проводился опрос живущих на этой улице чехов, большинство из которых воздержались.

В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6, на чьей территории находился памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев. Памятник убрали в апреле 2020 года.

В 2017 году в Чехии в целом пересмотрели роль Конева в истории — так, помимо сведений о его роли в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке около памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.