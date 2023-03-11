В центре столице Чехии на Вацлавской площади состоялся антиправительственный митинг против нищеты и роста цен с участием 10 тыс. человек. Об этом информирует новостной портал idnes.cz.

Как пишет портал, участники акции требовали остановить рост цен и инфляцию. При этом демонстранты выступили за мирное решение украинского кризиса и прекращение передачи Чехией вооружения в Украину.

По данным полиции, было задержано 18 человек. Кроме того, силовик задержали мужчину, на одежде которого были нашивки в виде буквы Z и символа ЧВК «Вагнер», в связи с чем ему угрожает уголовное преследование.