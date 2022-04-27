Польские спецслужбы задержали в Белостоке россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«Задержанные 21 и 22 апреля 2022 года мужчины подозреваются в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления по ст.130 ч.1 Уголовного кодекса. По ходатайству окружной прокуратуры в Варшаве суд принял решение о временном аресте подозреваемых на три месяца», — информировал он на сайте правительства.

«Материал, собранный Службой военной контрразведки, указывает, что россиянин и белорус, действуя в интересах российской разведки против Польши, вели действия по разведке функционирования Вооруженных Сил Польши, в том числе присутствия войск в польско-белорусской приграничной зоне», — утверждал Жарын.

По информации Польского телевидения, мужчины давно живут в Польше. Как утверждается, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Польские спецслужбы с начала спецоперации на Украине задержали семь человек по обвинению в шпионаже в пользу России и Белоруссии, добавил Жарын.

«Мы имеем дело с повышением интенсивности шпионской деятельности против Польши. С начала войны задержано семь граждан Польши или иностранцев, действующих для российской или белорусской разведки», — сказал он. «Мы решительно имеем дело с повышенной активностью спецслужб РФ», — утверждал он.

«Мы видим большую активность, в том числе в области разведки в польской армии. Все это приводит к нашему однозначному и быстрому ответу», — добавил он.