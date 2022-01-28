Власти Польши пока не планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины, но разработали план на случай появления такой необходимости. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

«На данный момент решение об эвакуации польских дипломатов не принято», — сказал он, подчеркнув, что у республики «есть соответствующие подготовленные планы». «Недавно в МИД мы изучили разные процедуры, чтобы не столкнуться с неожиданностями», — указал Пшидач.

Как напомнил представитель МИД Польши, у республики на Украине самое большое дипломатическое представительство из всех европейских стран: посольство в Киеве, консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове, Луцке. «Если дойдет до угрозы нашим дипломатам, мы будем реагировать соответствующим образом», — констатировал Пшидач.