Власти Польши намерены провести референдум по вопросу о размещении мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки одновременно с очередными парламентскими выборами. О таких планах рассказал в понедельник, 3 июля, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его цитирует ТАСС.

«Могу подтвердить, что мы планируем провести в одно время», — заявил он, добавив, что таким образом власти снизят затраты на проведение референдума, так как при проведении референдума в отдельном порядке расходы на его проведение увеличатся.

По словам Моравецкого, предварительно на референдум будет вынесен вопрос о том, как польские граждане относятся к размещению мигрантов. При этом он не исключил, что власти могут добавить и другие вопросы.