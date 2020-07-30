В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

В Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского.

Сотрудник музея в Легнице сообщил полицейским о найденной в поле брошенной скульптуре. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили только часть фигуры маршала Рокоссовского, украденную ночью с муниципального кладбища Красной армии, сообщает польский информационный портал lca.pl, передает ВЗГЛЯД.

Портал сообщает, что сотрудники музея просят найти преступников. По факту произошедшего инцидента ведется расследование. Полиция разыскивает вандалов и остальные части скульптуры.