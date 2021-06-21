Несколько танков сгорели в Польше в результате ДТП с двумя перевозившими армейскую технику грузовиками. Об этом сообщает польский портал Wszczecinie.

Происшествие случилось на трассе А6 возле города Щецин. На месте инцидента раздавались хлопки, похожие на взрывы. Прибывшая на место полиция заблокировала проезд для транспорта.

Изначально предполагалось, что могли взорваться боеприпасы в танках. Однако позже выяснилось, что их там не было. В конечном счете выяснилось, что из-за перегрева взорвались колеса автомобильных платформ. Восстановлению они теперь не подлежат.

В результате этого инцидента была создана специальная комиссия, которой поручено установить точные причины произошедшего.