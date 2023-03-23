Первый постоянный гарнизон армии США в Польше начал действовать в Познани. Его задача заключается в инфраструктурном обеспечении всех дислоцированных в стране американских военных, пояснили в министерстве обороны Польши.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в гарнизоне будут нести службу около 13 военных и 140 гражданских сотрудников. Гарнизон в Познани стал восьмым постоянным гарнизоном Вооруженных сил США в Европе.

На сегодня в Польше дислоцировано около 11 000 военных США. Большинство из них перемещаются по ротации между различными американскими военными базами. О том, что в Польше будут размещены «первые находящиеся там на постоянной основе подразделения армии США на восточном фланге НАТО», в Белом доме объявили в июне 2022 года.

21 марта вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в торжественной церемонии преобразования Группы региональной поддержки Польши (ASG-P) в Гарнизон армии США в Польше (USAG-P) в лагере Костюшко в Познани. (DW)