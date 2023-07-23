В Польше со второй половины дня субботы тушат большой пожар на складе с химическими отходами под городом Зеленая Гура в Любушском воеводстве. Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 23 июля.

Спасатели получили уведомление о возгорании после обеда в субботу. На складах хранится около 5 тыс. кубометров химикатов, ожидавших утилизацию.

Пожар удалось локализовать, но ситуация сложная и спасатели воздерживаются от прогнозов, сколько времени уйдет на ее ликвидацию. На месте работают 200 пожарных и 60 единиц техники.

«Там (на складе) практически вся таблица Менделеева. Тушение такого типа пожара может длиться очень много часов», – сказал в комментарии СМИ бывший пресс-секретарь пожарной службы.

Местных жителей попросили оставаться дома и не открывать окна. Потребности в эвакуации пока нет.

Из-за пожара польская железнодорожная компания PKP приостановила движение поездов из Зеленой Гуры в направлении Вроцлава и Щецина.