В Воскресенском районе на юго-востоке Московской области утром в четверг сбит беспилотник, летевший по направлению к Москве. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин.

Минобороны России позднее подтвердило информацию об уничтожении беспилотника самолётного типа над территорией Воскресенского района, обвинив в атаке Украину.

В московских аэропортах было задержано более 100 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Накануне вечером в районе Брянска были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России подтвердили эту информацию, а также сообщили об уничтожении украинской ракеты в аннексированном Крыму.

В ночь на 30 августа шесть российских регионов и аннексированный Севастополь подверглись ударам беспилотников. Это самая массированная атака дронов на Россию с начала войны. Власти Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской, Орловской областей и аннексированного Севастополя заявили об отсутствии пострадавших. Самый мощный удар пришёлся по Пскову — там дроны атаковали аэродром и военную часть. (svoboda.org)