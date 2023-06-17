Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что в событии приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц.

«А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом РФ», — сказал он.