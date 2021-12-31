Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.