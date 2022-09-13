Российская армия на фоне контрнаступления Украины в Харьковской области показала низкий моральный дух, проблемы с логистикой и неспособность проводить военные операции, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

«Россия снова должна ответить на вопрос, почему их силы отреагировали так, как они поступили в Харьковской области. Показательны отчеты, которые мы видели, с точки зрения низкого морального духа, проблем с логистикой, неспособности проводить операции», – цитирует военного чиновника CNN.

По его словам, Вооруженные силы Украины «с большим успехом» воспользовались возможностями, которые у них появились на поле боя и изменили динамику войны. Киев поставил перед Москвой «множество дилемм на линии фронта» и вынудил решать, куда она перебросит свои силы – на север или юг.

«Эту проблему очень трудно решить», – сказал чиновник. Он пояснил, что у России с самого начала войны были трудности со снабжением, тыловым обеспечением, командованием и управлением. При отступлении российские войска бросали технику, что «может свидетельствовать о дезорганизованном командовании» армией.

В Пентагоне отметили, что в Херсонской области США видят «преднамеренные и тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед». Киев заявил о контрнаступлении на юге 29 августа и оттянул туда часть группировки российской армии, а 5 сентября ударил по позициям России в Харьковской области. (moscowtimes.ru)