В Пентагоне заявили, что КНР создает средства, несовместимые с неприменением ядерного оружия первым

Соединенные Штаты считают, что Китай работает над созданием военного потенциала, который несовместим с доктриной неприменения ядерного оружия первым. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Китай в особенности разрабатывает целый ряд средств, которые, на мой взгляд, во все большей степени несовместимы с провозглашенной им политикой неприменения первым [ядерных вооружений]», — сказал американский военачальник. Затем он повторил этот тезис в ходе брифинга еще как минимум один раз.

При этом Ричард подчеркнул, что, будучи командующим стратегическими силами США, он оценивает прежде всего потенциал других государств, а не их «заявленные намерения». «И я вижу, как Китай разрабатывает целый ряд средств, которые были бы несовместимы с политикой неприменения первым ядерного оружия. Не мне судить, намерены ли они соблюдать принцип неприменения ядерных вооружений первыми. Могу только сказать, что у них, безусловно, есть потенциал, позволяющий выполнить сколько угодно стратегий сдерживания, которые представляются несовместимыми с политикой неприменения первым ядерного оружия», — утверждал адмирал. (ТАСС)