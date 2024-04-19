У Ирана нет ядерного оружия.

Об этом в интервью местным СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что у Ирана нет ядерного оружия, что подтверждает и МАГАТЭ.

По словам дипломата, Россия передала Израилю, что Иран не желает эскалации: «Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет», — добавил он.