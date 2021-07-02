Космическое командование США рассказал подробности инцидента со «скрытно запущенным» с Международной космической станции американским спутником. Об этом сообщила официальный представитель Космического командования американский вооруженных сил подполковник Эрин Дик со ссылкой на данные 18-й космической эскадрильи Космического командования США, передает РИА «Новости».

Накануне специализированный сайт space-track.org опубликовал информацию о том, аппарат под названием BD-28, принадлежащий США, был выведен на орбиту. При этом когда и как это было сделано, не уточнялось.

«Оказалось, что в данных, опубликованных на space-track.org, была ошибка, которая уже исправлена … BD-28, который также имеет обозначение G-Satellite 2, является японским кубсатом. Код страны для объекта будет изменен на JPN», — сказала Дик.

Она отметила, что космическое командование Соединенных Штатов тесно контактирует с НАТО в отслеживании всех объектов, запускаемых с МКС.

Кубсат – это небольшой искусственный спутник, у которого могут быть различные предназначения.