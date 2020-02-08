В Пентагоне объяснили, зачем США нужны ядерные заряды малой мощности на подлодках

Размещение новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на подводных лодках необходимо Вашингтону, для того чтобы сдерживать любую из стран мира от конфликта с США, однако в случае необходимости американская сторона готова и к вооруженному противостоянию. С таким утверждением выступил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо.

«Ядерные боеголовки малой мощности дают президенту — верховному главнокомандующему — возможности для разных вариантов действий. Мы всегда хотим, чтобы имелись варианты действий, они позволяют нам сдерживать конфликты. В конечном счете мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть. Так что в конечном счете наша задача — дать президенту больше возможностей для сдерживания любой из стран от конфликта [с США]», — заявил он, отвечая на вопрос, зачем Вашингтону эти боеголовки, учитывая, что их размещение вызывает беспокойство у России.

Эспер при этом не стал отвечать на вопрос о том, хочет ли Пентагон продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) с Россией.(ТАСС)