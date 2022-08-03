Заявления об уничтожении военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), были ложью, заявил Пентагон. Об этом сообщает Reuters.

Так в американском ведомстве отреагировали на сообщения главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, что были уничтожены данные установки.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью», — пояснил временно исполняющий обязанности (и.о.) представителя Пентагона Тодд Бризил.

По словам представителя Пентагона, украинская сторона «эффективно и с поразительной точностью используют весь потенциал данных РСЗО». (Газета.Ру)