В Пенсильвании обещают подсчитать большинство голосов на выборах за несколько дней

Власти американского штата Пенсильвания рассчитывают завершить подсчет большинства голосов, отданных на всеобщих выборах в США, в течение нескольких дней. Об этом вице-губернатор штата Кэти Буквар, отвечающая за организацию голосования, сообщила в воскресенье в эфире телекомпании NBC.

По словам Буквар, более 2 млн жителей Пенсильвании уже досрочно проголосовали, в том числе по почте. Вице-губернатор прогнозирует, что в этом году число бюллетеней, отправленных по почте в этом штате, будет в 10 раз выше, чем на предыдущих президентских выборах 2016 года. «Все же подавляющее большинство бюллетеней в Пенсильвании будет обработано в течение дней», — заверила она.

Вице-губернатор рекомендовала избирателям «не обращать внимание на угрозу исков и хайп». «Лучший способ гарантировать учет бюллетеней, предназначенных для досрочного голосования, — это отправить их [по почте] до 20:00 3 ноября», — отметила Буквар. Она, по сути, подтвердила обоснованность мнения об ожидающихся задержках в подсчете голосов и объявлении победителя. Пенсильванию, где исход голосования не предрешен заранее, представляют 20 членов коллегии выборщиков из 270, необходимых кандидату в президенты для победы.

Ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе. Это обусловлено беспрецедентно большим числом людей, которые из-за пандемии решили голосовать досрочно — лично или по почте.(ТАСС)