В партии Эрдогана заявили, что Турция будет признавать войска Сирии «вражескими целями»

Турция теперь будет относить к вражеским целям войска правительства Сирии после того, как по турецким военным был нанесен авиадур в Идлибе. Об этом пишет газета Sabah, ссылаясь на пресс-секретаря возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика.

По его словам, турецкая сторона отныне считает всех военнослужащих сил президента Сирии Башара Асада «вражескими целями».

Ранее стало известно, что в результате авиаудара в сирийском Идлибе погибли 33 военных Турции. В ответ на это турецкие военные начали воздушный и наземный обстрел позиций правительственных войск Сирии.(Газета.Ru)

| 2020-02-28T07:22:52+00:00 28 февраля 2020, 09:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss