В парламенте Армении пройдет второе голосование за нового премьер-министра

Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра. Как ранее заявил и.о. главы армянского кабмина Никол Пашинян, депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут избирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

В первый раз депутаты парламента 3 мая на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

В случае если парламентарии и в этот раз не изберут нового главу кабмина, то законодательный орган республики будет распущен, а президент Армен Саркисян назначит дату новых выборов, которые, как ранее заявил Пашинян, состоятся 20 июня.(ТАСС)

| 2021-05-10T03:25:53+04:00 10 мая 2021, 09:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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