В парламенте Армении не исключили возможность проведения импичмента президента страны

Депутат от правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян не исключил возможность проведения импичмента президента Армении Армена Саркисяна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной для такого процесса может стать отказ главы государства от подписания ходатайства о снятии с должности главы генштаба страны Оника Гаспаряна.

Он уточнил, что в рамках установленной Конституцией страны 139-й главы президент может вернуть с возражением ходатайство, с которым ранее обратился премьер-министр страны Никол Пашинян.

Депутат выразил мнение, что при этом Саркисян произвольно реализовал свои полномочия, что может привести к дестабилизации ситуации в стране и поставить под угрозу госбезопасность.

«Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе (отказе от подписания ходатайства. — «Газеты.Ru») какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий», — написал Овакимян.(Газета.Ru)