В парламент Японии пришло электронное письмо с угрозами о массовых убийствах, которые злоумышленники намерены осуществить с использованием бомб и газа зарин (фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия).

Как передает #, об этом пишет издание Sankei.

В письме злоумышленники называли себя религиозной группой. В нем содержалась информация о том, что бомбы и зарин могут находиться в здании парламента.

Полиция провела обыск в здании.

Других подробностей инцидента не приводится.