По случаю Национального дня кино в кинотеатре «Park Cinema Aygün Mall» состоялся закрытый показ анимационного фильма «Суперпитомцы» для воспитаников детского приюта «Ümid yeri», сообщает #.

В показе приняли участие около 50 детей и представители СМИ. Также была подготовлена ​​специальная развлекательная программа, чтобы развлечь и сделать этот день незабываемым для маленьких гостей.

«День национального кино — это праздник для всех, кто работает в киноиндустрии, и в особенности для команды «Park Cinema». В связи с этим мы решили отметить этот особенный день вместе с нашими маленькими друзьями из приюта для детей и женщин «Ümid yeri» и запечатлеть этот день в их памяти. Также отмечу, что мы намерены превратить подобные мероприятия в традицию», — сказала Сабина Багирова, PR-менеджер кинотеатра «Park Cinema».

Азербайджанский кинематограф, отмечающий в этом году свое 124-летие, сыграл важную роль в культурной и духовной жизни нашего народа, пройдя уникальный путь развития, богатый замечательными событиями.