Власти Парижа отменили проведение 31 декабря на Елисейских Полях новогодних мероприятий. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, телеканал BFM TV.

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

Власти Парижа отменили проведение 31 декабря на Елисейских Полях новогодних мероприятий. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, телеканал BFM TV.

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал BFMTV добавил со ссылкой на мэрию, что будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу.

Накануне, в пятницу, премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал жителей избегать массовых собраний на праздники ввиду пятой волны эпидемии коронавируса в стране. По его словам, в ночь на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах и призовут местные власти отказаться от проведения больших собраний, фейерверков и концертов (iz.ru)