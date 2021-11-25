Вертолет военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полета.
Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ВВС.
Так, в результате крушения погибли трое военнослужащих.
«Управление по связям с общественностью ВВС Парагвая сообщает гражданам и журналистам, что 25 ноября примерно в 08:00 (15:00 — бакинское время) воздушное судно, выполнявшее тренировочный полет, потерпело крушение на территории воздушной базы», — говорится в сообщении.
На борту вертолета находились четверо военнослужащих. Выживший механик был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как критическое.
Причины происшествия пока не установлены.