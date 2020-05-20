В память о народных героях

В странах Балтии восстановят базы «лесных братьев» — борцов с Советской властью

Туристические компании стран Балтии приступают к созданию новых, исторических маршрутов, которые, судя по всему, призваны возродить широкий интерес к партизанским движениям ХХ века, не побоявшимся поднять оружие против угнетателей – власти Советов. Учитывая те огромные военные ресурсы, которыми располагала советская машина уничтожения, уход этих людей в леса и их борьбу за свободу, несмотря ни на что, иначе как настоящим геройством не назовешь.

Европейский фонд регионального развития решил выделить €2 млн на восстановление мест базирования «лесных братьев» в Латвии и Эстонии. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию 170 таких объектов. То есть, это будет довольно масштабная сеть. И туристам будет на что взглянуть.

Как рассказала журналистам глава латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле, главная цель создания военно-исторических маршрутов — рассказать туристам об истории Латвии и Эстонии в прошедшее столетие. «Весь проект разделен на четыре условных исторических этапа: Первая мировая война и борьба за независимость, потом Вторая мировая война, «лесные братья», советский железный занавес и жизнь в СССР», — рассказала Аснате Зиемеле.

Обзор проекта представлен на сайте ассоциации Lauku ceļotājs. В нем сказано: «Советский и немецкий планы завоевания мира во Второй мировой войне были закреплены в пакте Молотова-Риббентропа, и мы попали в руки советской оккупации с последующими убийствами и депортациями. Поэтому неудивительно, что в 1941 году немцев приветствовали в Балтии как освободителей. В этой войне латыши и эстонцы тоже носили форму разных воюющих сторон, умирали люди, разрушались здания и города».

Далее рассказывается о «лесных братьях»: «По окончании Второй мировой войны режим советской оккупации вернулся. Многие мужчины отправились в леса и продолжили противостоять красной власти. К сожалению, соотношение сил, очевидно, было в пользу оккупантов, и постепенно «лесные братья» исчезли».

Приводится и пример объекта, посвященного этому периоду: в Музее военной атрибутики на острове Сааремаа (Эстония) будет построен бункер «лесных братьев» — в нем посетителям предложат не только посмотреть экспозицию, но и остаться на ночлег.

Как известно, страны Балтии принципиально следуют курсу справедливого взгляда на итоги Второй мировой – о равной ответственности нацистской Германии и СССР за развязывание этой войны.

Напомним, «лесные братья» — это собирательное название народных отрядов, которые вели антисоветские партизанские действия в трех странах Балтии, а также в западных районах Псковской области после отхода гитлеровской армии и возвращения оккупационной советской власти. Их борьба продолжалась в 40-50 годы, а общая численность повстанцев достигала 80 тыс. человек.

Главной своей целью они ставили разрушение инфраструктуры советской власти, препятствие организации колхозов, уничтожение особо рьяных и жестоких партийных работников, активистов и сторонников советской власти. Партизаны даже атаковали небольшие военные гарнизоны. После войны на территории Латвии было сформировано 64 таких отряда, в Эстонии — 55. Наибольшую активность «лесные братья» проявляли в Литве. Там они действовали с 1944-го по 1956 год.

Например, Адольфас Раманаускас по прозвищу «Ястреб», объединивший под своей властью разрозненные группы «лесных братьев», стал считаться законным главой литовского государства в период с конца 1940 — начала 1950-х годов вместо незаконных советских властей. В настоящее время в Литве оскорбление памяти «братьев» приравнивается к уголовному преступлению. Как отмечают «Известия», один из депутатов горсовета Клайпеды, Вячеслав Титов, выступил против установки в городе мемориальной таблички в память о Раманаускасе, заявив, что тот «несет ответственность за массовые убийства евреев и мирных жителей». На Титова завели уголовное дело, а потом оштрафовали на €12 тыс. И поделом, как говорится.

После появления новости о создании туристической сети российские СМИ, конечно же, принялись кричать о героизации «пособников фашистов». О том, что «в результате их деятельности погибли тысячи мирных жителей». Это полная ложь. Во-первых, никаких «фашистов» в Балтии не было – были только немецкие нацисты. Во-вторых, мирных жителей «братьям» убивать было бы нелогично – ведь это их соотечественники, которых тоже отнюдь не радовали коммуняцкие порядки.

А главное, прокремлевские СМИ предпочитают не вспоминать, как Сталин попросту захватил эти три маленькие страны, введя туда Красную армию в 1939 году, и начав террор против их национальных элит. Десятки тысяч представителей интеллигенции и зажиточных слоев населения без каких-либо причин погрузили в железнодорожные составы, не предназначенные для перевозки людей, и отправили в Сибирь.

Балтийские страны вновь оказались в составе СССР в 1944 году после того, как солдаты Красной армии вытеснили оттуда немецкие войска. Само собой большая часть местных была вовсе не довольна восстановлением советской власти, и так, на волне протестных настроений, и сформировались отряды «лесных братьев».

Советским спецслужбам удалось разгромить деятельность партизанских объединений стран Балтии только к концу 1950-х годов.

И тут уместно вспомнить, что подобные повстанческие движения в разное время проявляли активность во многих частях СССР. Также до середины 50-х борьбу с Советами вели украинские партизаны под руководством Степана Бандеры. Отряды басмачей в странах Средней Азии действовали как минимум до середины 30-х годов. Зимовать они отходили на территории Афганистана, Ирана, а затем вновь нападали, временно устанавливая свою власть в отдельных районах. Примерно такая же картина наблюдалась и на Кавказе. В частности, в Азербайджане еще живы свидетели, заставшие действия конных отрядов гачагов. Они тоже вынужденно прятались в труднодоступной горной и лесистой местности, в разных районах страны. Есть свидетельства, что такие отряды действовали в Азербайджане еще в конце 40-х, то есть, даже после Второй мировой.

И, можно сказать, балтийцы сейчас показывают всем нашим странам хороший пример – надо увековечить память о тех героях – хотя бы через создание такой же туристической инфраструктуры, к созданию которой они приступают.

Ведь с некоторых пор власти Азербайджана называют туризм одним из основных направлений будущего экономического развития государства. Вот вам и хороший повод. Государственное агентство по туризму могло бы привлечь к делу историков, изучающих движение гачагов, их потомков, свидетелей из стариков, живущих близ мест их наибольшей активности в прошлом. Наверняка остались и какие-то землянки, пещеры, где жили эти партизаны. Собрать предметы обихода, восстановить образный уклад жизни в этих потайных местах, проложить к ним удобные маршруты – это будет и восстановление исторического наследия, и дань памяти героям, и дополнительная возможность заработка за счет иностранных туристов для отечественных турфирм.