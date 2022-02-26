Руководство России, характеризуя происходящее в Украине, говорит, что «это не оккупация», хотя мы видим бои уже под Киевом, Херсоном, Харьковом и т.д. Что же тогда оккупация?

Говорится также о «демилитаризации» и «обеспечении свободного выбора для украинского народа». Но спрашивается, а причем здесь РФ и ее войска? Разве так обеспечивается выбор народа суверенного государства?

И еще — достаточную ли поддержку оказывает в этой ситуации Украине Запад?

Сейчас звучит очень много разной информации, в том числе и фейки.

Сообщают, например, что главная цель российской армии — обеспечить свой контроль над каналом, по которому ранее поступала вода из Днепра в Крым, и еще — пробить сухопутный коридор до Приднестровья. Насколько это похоже на правду? И смогли ли оккупанты захватить какие-то значимые города страны на данный момент? Удачно ли работают системы ПВО Украины?

На эти вопросы # ответили известные эксперты Украины и России.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Ну, мы наблюдаем реставрацию советской лексики, когда безальтернативные выборы и оккупированные советской армией страны назывались «народной демократией», а там, где выборы были альтернативные, то говорилось что это буржуазная демократия, не настоящая. Такая вот картина из антиутопии Оруэлла «1984», «Мир — это война».

Мы наблюдаем оккупацию части территории суверенного государства, и самое печальное — неповоротливую реакцию западных стран на это. Что может повести за собой объявление новых «народных республик» где угодно — в Эстонии, в Польше, в Финляндии, и последующее нападение. Если кому-то это кажется фантастикой, я советую этому человеку вспомнить, а война России и Украины не казалась ему фантастикой в 2013 году? Вопрос сейчас состоит в военной силе. В 1991 году американский контингент в Европе составлял около 400 тысяч, сейчас он — меньше 100 тысяч, причем по не отмененному пакту Россия-НАТО 1997 года «не должен в существенных количествах на постоянной основе» располагаться восточнее границ бывшей ГДР. Его надо денонсировать и приступить к развертыванию контингента. Бюджет на это у США есть. Вопрос в политической воле.

Алексей Романов, российский журналист, блогер:

— Война — это мир, свобода — это рабство, захват страны военной силой — это не оккупация. Нормальный новояз, хорошо освоенный нашей номенклатурой еще со сталинских времен. Для его понимания нужна определенная подготовка, умение точно определять, какие термины надо воспринимать буквально, какие как метафоры, а какие — прямо противоположно их смыслу. При этом правила понимания нигде не зафиксированы и могут меняться на прямо противоположные в любой момент. В общем, всё по Оруэллу.

Игорь Семиволос, украинский политэксперт:

— Информации много, еще больше дезинформации. Впрочем, во времена войны — это общее место. Я думаю, не стоит объяснять азербайджанским читателям, что происходящее сейчас это полноценная война, отечественная война украинского народа против российских захватчиков. Они не просто хотят захватить нашу территорию, они хотят уничтожить нас как народ, нашу идентичность и нашу историю.

Сейчас уже очевидно, что главной целью российской агрессии не является ни вода для Крыма, ни сухопутный коридор до Приднестровья, а столица — сердце нашей страны, Киев. Основной удар агрессоры нацелили именно сюда. И, к сожалению, в этом московитам помогает Лукашенко, предавший само понятие славянского братства.

Есть информация о захвате оккупантами нескольких населенных пунктов на юге страны и на востоке, но это не крупные населенные пункты. Остальные города держатся или за них идут бои – первый шок после начала вторжения прошел и люди организовались в подразделения территориальной обороны. В самом Киеве на руках ТерОбороны уже 18 тыс. стволов оружия. Украинская армия, сохранившая полную управляемость, наносит удары и сдерживает противника. Практически, можно сказать, что блицкриг, о котором мечтал кремлёвский сиделец, не удался.

Украинский генштаб, исходя из количества российских войск, сосредоточенных на наших границах до начала войны, принял решение о защите городов. В условиях города стратегические преимущества российской армии практически сходят на нет, кроме того, мы имеем сейчас достаточно современных противотанковых средств, позволяющих эффективно уничтожать бронетехнику и танки. И это не означает, что русские всё захватили – сталкиваясь с сопротивлением, они обходят контролируемые украинской армией города и двигаются дальше по дороге. Но не все доходят далеко и это приятно. Конечно действует и десант, но тут нам очень помогают стингеры и украинская авиация.

Сбивают и летающие цели, просто их пока много и всех сразу сбивать не получается. Сегодня в небе над Киевом украинская авиация успешно противостоит более современной российской. Поищите информацию о «Призраке Киева», который сбил уже шесть российских самолетов за два боя.

Кстати, и система ПВО оказалась на удивление очень даже эффективной – подавляющая часть баллистических и крылатых ракет, обрушившихся на Киев за последние два дня, были сбиты. И тут нужно сказать огромное спасибо пятому президенту Петру Порошенко, который за свои ресурсы восстановил систему ПВО вокруг столицы.

И еще. Мы вступаем в самый сложный период — оборона Киева, и возрастает количество ударов по гражданской инфраструктуре. Обстрелы градами гражданских кварталов украинских городов мы видим в Харькове, Сумах, Мариуполе, Херсоне. Это очевидное преступление против человечности.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Украина):

— Сейчас бои идут в Сумах, Чернигове и других городах Украины. Действительно, российским оккупантам удалось взять несколько городов, это Херсон, Каховка. Информация относительно Сум разная, но бои шли ночью и днем. То, что бои идут у Харькова неудивительно, они начались сразу утром первого дня, ибо до границы с РФ всего 50 километров, но мужество и умелость наших солдат уже вторые сутки показывают, что город так просто не сдадут, даже несмотря на постоянные обстрелы с артиллерией и авиацией. Фактически город можно считать одним из символов обороны данной войны.

Точно так же это касается обороны по линии разграничения с сепаратистами, за вторые сутки у них не получилось даже хоть как-то прорваться через укрепленную линию с самыми опытными частями ВСУ. В Киеве же, к сожалению, ситуация сложилась так исключительно из-за предательства Беларуси, которая, нарушив международное право, позволило атаковать со своей территории. По сути, именно благодаря этому они и захватили ЧАЭС и смогли провести десантную операцию в аэродроме Гостомель. Благо наши военные смогли удержать этот рубеж, чтобы десант не мог расшириться за счет прибывающих самолетов. ПВО в стране все еще есть, потому мы и не видим массовых забросов десантников. Пока что такие операции были лишь под Киевом, да и то там десант в вертолетах понес потери от огня ПЗРК.

По моему мнению, главной целью российской агрессии является принуждение к нейтралитету и внеблоковости, к открытию поступления воды в Крым через канал, а также принуждение к передаче территорий сепаратистам по административным границам областей.