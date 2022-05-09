В престижном и одном из крупнейших концертных залов Стамбула — в «Решит Рей» состоялась премьера Первой симфонии (1943) великого азербайджанского композитора Кара Караева , посвященная памяти героям Великой Отечественный Войны, сообщает #.

В тот вечер национальным оркестром концертного зала Решит Рей управлял Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев.

Учитывая особый и восторженный прием симфонии у турецких зрителей дирижер и оркестр дополнительно вне программы исполнили отрывки из балета «Семь красавиц» Кара Караева. Во втором отделении программы прозвучал знаменитый концерт для гитары с оркестром Хоакино Родриго в исполнении выдающегося испанского гитариста Марко Социаса. Зрители долго не отпускали азербайджанского дирижера и испанского гитариста после успешного выступления. В конце программы прозвучала жемчужина мировой симфонической литературы — симфонические картины «Море» Клода Дебюсси. Нужно отметить, что все билеты на концерт были проданы за несколько недель.

Перед концертом состоялась пресс-конференция при участии знаменитого музыковеда Насира Антепа, художественного руководителя концертного зала Решит Рей, известного турецкого дирижера Мурата Джем Орхана и азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева. На конференции участники подробно рассказали об истории создания «военной» симфонии великого Кара Караева.