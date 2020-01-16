В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики не верит, что у США есть мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Ранее информационный портал Axios сообщил, что Израиль предполагает, что администрация президента США Дональда Трампа обнародует свой мирный план для Ближнего Востока до очередных выборов в Израиле 2 марта. По данным портала, визит эмиссара Трампа Ави Берковица в Израиль на этой неделе стал частью подготовки к его публикации. Берковиц встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Белый дом от комментариев отказался.
Администрация Трампа уже дважды откладывала публикацию плана, который разрабатывается с 2017 года.
«Вы слышали одно и то же обещание столько раз, и они его ни разу не выполнили. Вы верите им в этот раз? Чем этот раз отличается от других? Я сомневаюсь, есть ли (какой-то – ред.) план», — добавил он.(РИА Новости)