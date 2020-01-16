В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе

«Я уже много раз слышал, как они (администрация США — ред.) повторяли это. Но они ни разу не исполнили того, о чем говорили. Я не верю им», — сказал аль-Малики журналистам.

«Вы слышали одно и то же обещание столько раз, и они его ни разу не выполнили. Вы верите им в этот раз? Чем этот раз отличается от других? Я сомневаюсь, есть ли (какой-то – ред.) план», — добавил он.(РИА Новости)