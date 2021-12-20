«Гид-экскурсовод, личный водитель, переводчик, фотограф,

организатор свадеб, специалист по медицинскому туризму,

шоппинг-консультант, консультант по недвижимости.

Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA»

Выдержка из описания гида с сайта https://needguide.ru/

В околотуристической атмосфере витает новость о принятии нового закона о туризме. Новость достаточно интересная и принятие этого закона давно ждут работники туристической индустрии. Очень много пробелов в старом законе. Кто его писал, кто его редактировал, кем обсуждался — сейчас неизвестно. Все, включая и госструктуры, ответственные за это, давно канули в Лету.

Наверное, новый закон будет более конкретизирован и не будет шатаний как раньше. Вот и, используя пробел в законе, на протяжении нескольких лет предпринимаются попытки лицензировать деятельность гидов. Нужно ли это? Да, но как?

В прошлые, доковидные годы, невозможно было спокойно прогуляться по Ичери Шехер. Какие-то подозрительные личности предлагали экскурсии или пытались увести туристов во время экскурсий. А уж что они там рассказывали тем, кого сумели уговорить на экскурсию, могут разобраться только квалифицированные психиатры. Мне приходилось слушать фантастические истории о Девичьей Башне от тех, кого они успели «отравить» своими рассказами. К сожалению, эти истории не всегда вызывали смех. Большей частью стыд за тот образ наших предков и современников, который формировался после этих экскурсий. К этим горе-экскурсоводам можно прибавить еще большое количество «экскурсоводов», зарегистрированных на специализированных сайтах. Хочется подойти к такому деятелю, обнять его за плечи, заглянуть ему в глаза и спросить как в известном фильме: «Дядя, ты дурак?»

Позже появилась еще одна категория – водитель и гид в одном лице. В большинстве это водители такси или просто частники, занимающиеся извозом. Достаточно безграмотные и беспринципные. А когда в страну начали приезжать туристы из арабских стран, то на их улице начался не просто праздник, а какой-то бразильский карнавал.

Но отмечу, что наряду с этими я знаю и работаю с достаточно высококвалифицированными гидами, проверенными годами совместной работы. Но наличие липовых гидов – ложка дегтя в бочке с медом, которая не отравит, но надолго вызовет неприятное послевкусие.

Как же с этим бороться? Я не могу предугадать, как это будет регулировать закон, но хочу поделиться своим видением решения этой проблемы. В начале нужно забыть о тех «лицензиях», которые выдали различные структуры. Тем более, что они ничего не говорят ни туристу, ни туристической компании. В действительности у нас есть определенное количество граждан, которые по каким-либо причинам считают себя экскурсоводами. И здесь нужно отделить «зерна от плевел», так как среди них есть опытные люди, которым можно доверить проводить экскурсии. Поэтому на начальном этапе нужно создать что-то вроде аттестационной комиссии, большая часть которой будет состоять из работников туристических компаний, имеющих большой опыт в организации приема иностранных туристов. Пусть эта комиссия аттестует желающих, и им будет выдаваться разрешение на определенный срок (может на 3-5 лет). Аттестация должна быть бесплатной. Другое дело – курсы для гидов, которые будут платные, и на которых будут преподавать в основном практики, а не теоретики. Эти курсы для тех, кто хочет учиться этой профессии.

Теперь по поводу налогов. Все гиды у нас, как физические лица, являются частными предпринимателями. По крайней мере — законопослушная часть. Как же с них брать налоги? А никак, так как сколько заработал гид не сможет раскрыть даже Шерлок Холмс вместе с Шараповым. Поэтому лучше внести изменения в налоговое законодательство и лицензировать этот вид деятельности. Также, как певцов, фотографов и пр. Пусть платят фиксированную сумму и зарабатывают, сколько получиться. А если какое-то время не собираешься работать, например, вне сезона – не оплачивай лицензию, но и не попадайся с экскурсией. И пусть наши соответствующие органы проводят рейды и ловят за незаконную предпринимательскую деятельность «левых» гидов. И будет тогда нам всем счастье – туристам, гидам и налоговикам.

Фуад Расулов, специально для #