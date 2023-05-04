Глава МИД Турции сообщил далее, что Анкара закрыла воздушное пространство для самолетов Армении в ответ на открытие в Ереване памятника террористам, участвовавшим в операции «Немезис».

«Мы не приемлем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. Армянские авиакомпании в последний период начали осуществлять полеты в разные точки мира через воздушное пространство Турции. Сейчас мы закрыли небо. Запрет касается также полетов самолетов с VIP персонами. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении для участия в международном мероприятии в Турции. В случае продолжения подобных действий, последуют новые шаги», — предупредил министр.

Турецкий министр напомнил, что в период после Второй карабахской войны, было предпринято немало шагов по нормализации отношений Турции и Азербайджана с Арменией.

«Памятник в Ереване посвятили террористам, убивавшим в 1920-х годах наших братьев в Азербайджане, а также турецких граждан. МИД Турции – это структура, которая понесла за свою историю наибольшие утраты персонала после силовых структур. В качестве главы МИД, я не могу принять произошедшее в Ереване», — продолжил министр.

Он подчеркнул, что отговорки армянской стороны о том, что «памятник поставили муниципальные структуры, а не власти» далеки от искренности и ошибочны. (Агентство Анадолу)