«Наши Вооруженные силы , объединившиеся под единым командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в железный кулак, в том числе, военнослужащие и сотрудники полиции МВД прошли в Отечественной войны славный боевой путь».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель командующего Внутренних войск МВД, генерал-майор Инглаб Мурадов.

Он отметил, что личный состав Внутренних войск участвовал в боях, которые шли от Муровдага до города Шуша: «Во время освобождения земель из них шехидами стали 66 человек, 346 человек были ранены, четверым было присвоено звание «Герой Отечественной войны», тысячи сотрудников награждены орденами и медалями».