В освобожденном от оккупации Джебраиле посажены восточные платаны

Очередная акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и МВД прошла на территории города Джебраил, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на представителя Службы развития лесного хозяйства Мехмана Сафарова.

По его словам, в ходе акции, прошедшей с соблюдением требований карантинного режима, были посажены восточные платаны.

«В рамках осенней кампании по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского, Зангиланского и Губадлинского районов также были проведены соответствующие озеленительные мероприятия, посажены деревья, посеяны семена деревьев различных пород», — сказал он.

| 2020-12-14T11:54:43+04:00 14 декабря 2020, 12:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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