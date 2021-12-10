В Осло в пятницу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира лауреатам 2021 года — российскому журналисту Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге Марии Рессе.

«Я полностью осознаю, что эта награда предназначена для всего журналистского сообщества, — заявил Муратов на пресс-конференции накануне. — Мы переживаем трудные времена».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира.

Муратов разделил награду с журналисткой из Филиппины Марией Рессой. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что премия была присуждена им за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

В сообщении подчеркивалось, что Муратов не отказался от независимой политики «Новой газеты», несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

По традиции все Нобелевские премии вручаются лауреатам 10 декабря — в день смерти учредителя награды, изобретателя динамита Альфреда Нобеля. (DW)