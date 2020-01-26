В ООН сообщили о нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию

По данным миссии ООН по оказанию поддержке Ливии (UNSMIL), в охваченную гражданской войной страну продолжаются поставки оружия, несмотря на эмбарго, согласованное участниками международной конференции по Ливии в Берлине. «Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам», — говорится в заявлении миссии, опубликованном в субботу, 25 января.

В документе отмечается, что в последние 10 дней в Ливии неоднократно приземлялись самолеты, доставляющие участникам конфликта современное оружие, бронированные машины, консультантов и боевиков. Как указывается в сообщении, поставки осуществляются, в том числе, и «участниками международной конференции в Берлине». Конкретные страны в документе, впрочем, названы не были. (DW)