В ООН сообщили о нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию

По данным миссии ООН по оказанию поддержке Ливии (UNSMIL), в охваченную гражданской войной страну продолжаются поставки оружия, несмотря на эмбарго, согласованное участниками международной конференции по Ливии в Берлине. «Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам», — говорится в заявлении миссии, опубликованном в субботу, 25 января.

В документе отмечается, что в последние 10 дней в Ливии неоднократно приземлялись самолеты, доставляющие участникам конфликта современное оружие, бронированные машины, консультантов и боевиков. Как указывается в сообщении, поставки осуществляются, в том числе, и «участниками международной конференции в Берлине». Конкретные страны в документе, впрочем, названы не были. (DW)

| 2020-01-26T22:40:58+00:00 27 января 2020, 00:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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