В ООН по инициативе Азербайджана принята резолюция по COVID-19

В рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана — председателя Движения неприсоединения была принята резолюция “Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19”.

Как сообщает АПА, в резолюции акцентируется внимание на негативном влиянии вопроса о несправедливом и неравном распределении вакцин против COVID-19 между развитыми и развивающимися странами и подчеркивается, что это является одним из главных препятствий в полной ликвидации пандемии, а также в достижении целей, предусмотренных повесткой дня ООН в области устойчивого развития.

В резолюции, особо подчеркивающей важность глобальной солидарности и многостороннего сотрудничества в преодолении пандемии, подчеркивается значимость специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведенной 3-4 декабря 2020 года по инициативе президента Азербайджанской Республики в качестве председателя Движения неприсоединения, посвященной пандемии COVID-19.

Резолюция адресована государствам-членам ООН и другим соответствующим учреждениям (международным организациям, представителям частного сектора, членам гражданского общества и т. д.), призывает принять соответствующие меры для обеспечения справедливого распределения вакцин против COVID-19 между всеми государствами. В то же время, выражая поддержку международным инициативам, созданным для поддержки справедливого распределения вакцин, включая инициативу COVAX, резолюция призывает все государства устранить существующие ненужные барьеры, связанные с экспортом вакцин в другие страны.

В целом резолюцию поддержали 133 государства, что является достаточно высоким показателем для резолюций, принятых в Совете ООН по правам человека. В числе соавторов представлены страны, расположенные в разных регионах мира, резко отличающиеся экономическими показателями и принадлежащие к разным политическим группам. Для достижения консенсуса по принятию резолюции в Женеве долгое время велись переговоры в рамках Совета ООН по правам человека.