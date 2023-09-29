Азербайджан пригласил представителей органов ООН посетить Карабахский регион, в то время как Армения за годы оккупации ограничивала поездки международных миссий в регион, чтобы скрыть следы незаконной деятельности на азербайджанских территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос о запланированном визите миссии ООН в Карабахский регион Азербайджана.

«Как известно, армянская сторона на протяжении длительного времени препятствовала или ограничивала поездки международных миссий на оккупированные территории Азербайджана, чтобы скрыть следы своей незаконной деятельности, включая оккупацию, разрушения и незаконные поселения. Даже после визита ограниченных миссий, Армения либо игнорировала результаты, либо искажала их», — сказал он.

Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан в свою очередь после проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий пригласил соответствующие органы ООН направить своих представителей в Карабахский регион.

«Визит будет организован в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане, в соответствии с «Рамочным документом о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном», — сказал А.Гаджизаде.

По его словам, визит предоставит возможность ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью Азербайджана в регионе. «Кроме того, прибывшая делегация сможет ознакомиться с работами по восстановлению инфраструктуры, процессом разоружения незаконных армянских вооруженных формирований, конфискованным вооружением, с минной угрозой в регионе», — сказал он.