В октябре Украина может присоединиться к программе партнерства с НАТО

Украина может присоединиться в октябре к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил в среду журналистам министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он сообщил, что на Украине работают советники, консультанты и наблюдатели НАТО, которые докладывают своему руководству о ходе реформ в стране. «Они абсолютно довольны ходом реформ. Они видят, что такими темпами, которыми мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышение нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями», — сказал глава Минобороны. По его словам, в НАТО у Киева есть «полная поддержка», однако с некоторыми странами альянса необходимо все же «поработать», так как они «не настолько настроены на поддержку, как другие». (ТАСС)