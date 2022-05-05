Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что на 5 мая украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода «Азовсталь».

По его словам, в настоящее время уточняется информация о продолжении боев в районе «Азовстали».

Об этом советник руководителя президентского офиса заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

«Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию «Азовстали». Они были выбиты нашими защитниками», – сказал Арестович.

«Что происходит сейчас — обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию», — добавил советник руководителя ОП.